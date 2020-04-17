Проговорився? Зеленський озвучив кількість жертв COVID-19 в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні від коронавірусу померли вже 150 людей.

Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 17 квітня. За його словами, також кількість інфікованих складає більше 4 500 осіб.

При цьому вранці МОЗ повідомляло про те, що від COVID-19 померли 125 осіб, а заразилися 4 662. Ймовірно, президент озвучив нові дані, які ще не були офіційно опубліковані або ж "округлив" числа.

"Ніхто не знає, коли коронавірусна інфекція помре, коли це все закінчиться. Ми це стримуємо. У нас поки тільки понад 4500 хворих, 150 летальних випадків", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Зеленський попередив українців, що захворіти COVID-19 може до 10% від загальної кількості населення країни. Він наголосив, що ситуацію можна пройти відносно безболісно, якщо дотримуватися умов карантину.