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18 квітня • оновлено в 00:30
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Проговорився? Зеленський озвучив кількість жертв COVID-19 в Україні

10.5т
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Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні від коронавірусу померли вже 150 людей.

Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 17 квітня. За його словами, також кількість інфікованих складає більше 4 500 осіб.

При цьому вранці МОЗ повідомляло про те, що від COVID-19 померли 125 осіб, а заразилися 4 662. Ймовірно, президент озвучив нові дані, які ще не були офіційно опубліковані або ж "округлив" числа.

"Ніхто не знає, коли коронавірусна інфекція помре, коли це все закінчиться. Ми це стримуємо. У нас поки тільки понад 4500 хворих, 150 летальних випадків", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Зеленський попередив українців, що захворіти COVID-19 може до 10% від загальної кількості населення країни. Він наголосив, що ситуацію можна пройти відносно безболісно, якщо дотримуватися умов карантину.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Свобода слова Савіка Шустера Коронавірус
Особи
Савік Шустер Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Криворогий препиздент
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bregovich mark
bregovich mark
Хочешь блевануть,посмотри или послушай членоспеца.Отличное средство!
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Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 4662.

    Вилікувалися: 246. Померли: 125.

  • У світі захворіли більше 2,2 мільйонів осіб, загинули – понад 150 тисяч.

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