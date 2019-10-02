Прогнувся перед Путіним? Зеленському зробили попередження через "формулу Штайнмаєра"

Президент України Володимир Зеленський, погодившись на "формулу Штайнмайера", прийняв умови Кремля і піддав країну небезпеці повної дестабілізації.

Таку думку в своєму блозі для "Еспресо" висловив український журналіст Віталій Портников.

"Той факт, що українська сторона заради самої зустрічі Зеленського з Путіним погоджується на російські умови – а імплементація формули була саме російською умовою і нічим іншим – позбавляє Україну суб'єктності в переговорах із Росією і перетворює її на об'єкт дискусії", – зазначив він.

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На думку журналіста, це трапилося через ослаблення зовнішньополітичної позиції Зеленського.

"Не варто себе обманювати: скандал із Трампом перетворив українського президента на об'єкт глузувань і пильної уваги одночасно. До того ж європейським лідерам немає ніякого резону підтримувати людину, яка готова здати їх при першій же телефонній розмові. У такій ситуації Зеленський мав би хоча б почекати і з прийняттям путінських умов, і з самою зустріччю, на якій будуть і Путін, що зневажає його, і ображені на нього Меркель і Макрон. Але йому і в голову не прийшло задуматися про своє становище хоча б на хвилину", – написав Портников.

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Журналіст зазначив, що саміт у "нормандському форматі" нічого не вирішує, як і Мінські переговори.

"Чи готовий Зеленський до повноцінної капітуляції перед Путіним – тобто до фіктивного (і часткового, без Криму) відновлення територіальної цілісності країни за умови збереження російського контролю над Донбасом? Він стверджує, що не готовий. Але тоді сам Зеленський повинен поставити собі дуже просте питання: а чи готовий Путін до цього відновлення територіальної цілісності України з відходом своїх військ і найманців і відновленням українського контролю над територією?" – написав він.

Портников підкреслив, що Кремль не демонструє такої готовності і попередив Зеленського про те, що його поступки Путіну можуть привести до повної дестабілізації України.

Як писав OBOZREVATEL:

Реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

1 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна узгодила "формулу Штайнмаєра".

Народний депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко заявив, що підписання так званої "формули Штайнмаєра" було вимогою Росії для проведення зустрічі президентів України і РФ в нормандському форматі.

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