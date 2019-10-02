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2 жовтня • оновлено в 17:57
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/ Суспільство

Прогнувся перед Путіним? Зеленському зробили попередження через "формулу Штайнмаєра"

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Президент України Володимир Зеленський, погодившись на "формулу Штайнмайера", прийняв умови Кремля і піддав країну небезпеці повної дестабілізації.

Таку думку в своєму блозі для "Еспресо" висловив український журналіст Віталій Портников.

"Той факт, що українська сторона заради самої зустрічі Зеленського з Путіним погоджується на російські умови – а імплементація формули була саме російською умовою і нічим іншим позбавляє Україну суб'єктності в переговорах із Росією і перетворює її на об'єкт дискусії", – зазначив він.

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"Тиха капітуляція": Портников розповів про два сценарії Путіна для "Л/ДНР"

Зеленського присоромили через "формулу Штайнмаєра"

Зеленського присоромили через "формулу Штайнмаєра"

podrobnosti.ua

На думку журналіста, це трапилося через ослаблення зовнішньополітичної позиції Зеленського.

"Не варто себе обманювати: скандал із Трампом перетворив українського президента на об'єкт глузувань і пильної уваги одночасно. До того ж європейським лідерам немає ніякого резону підтримувати людину, яка готова здати їх при першій же телефонній розмові. У такій ситуації Зеленський мав би хоча б почекати і з прийняттям путінських умов, і з самою зустріччю, на якій будуть і Путін, що зневажає його, і ображені на нього Меркель і Макрон. Але йому і в голову не прийшло задуматися про своє становище хоча б на хвилину", – написав Портников.

Портников зробив попередження Зеленському через "формули Штайнмайера"

Портников зробив попередження Зеленському через "формули Штайнмайера"

апостроф

Журналіст зазначив, що саміт у "нормандському форматі" нічого не вирішує, як і Мінські переговори.

"Чи готовий Зеленський до повноцінної капітуляції перед Путінимтобто до фіктивного (і часткового, без Криму) відновлення територіальної цілісності країни за умови збереження російського контролю над Донбасом? Він стверджує, що не готовий. Але тоді сам Зеленський повинен поставити собі дуже просте питання: а чи готовий Путін до цього відновлення територіальної цілісності України з відходом своїх військ і найманців і відновленням українського контролю над територією?" – написав він.

Портников підкреслив, що Кремль не демонструє такої готовності і попередив Зеленського про те, що його поступки Путіну можуть привести до повної дестабілізації України.

Як писав OBOZREVATEL:

  • Реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

  • 1 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна узгодила "формулу Штайнмаєра".

  • Народний депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко заявив, що підписання так званої "формули Штайнмаєра" було вимогою Росії для проведення зустрічі президентів України і РФ в нормандському форматі.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Віталій Портніков Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Формула Штайнмаєра
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филипп филипыч
филипп филипыч
а как еще поднимать нулевой рейтинг эспресо как не громкими словами. понимаю его)
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Саммит в "нормандском формате" ничего не решает, как и Минские переговоры ? На кой чёрт ты тогда о них всегда вспоминаешь, а было что и ссылался как на компромисс ? А насчёт объекта насмешек, так это не Портникову об этом рассуждать, уж сколько о нём было насмешек, в том числе и ниже пояса, куда там Зеленскому !
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руденко евгений
руденко евгений
ну наконец-то! Давно Витасика ждал! Давно не делал предупреждений. Скучно без него.
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