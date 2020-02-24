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24 лютого • оновлено в 20:38
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Вітер і дощі: синоптик попередив про "хвости" циклону в Україні

2.2т
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Активний циклон, який пройшов крізь Україну 24 лютого, поступово відступає на схід. Однак найближчої доби в більшості областей ще збережеться вітряна погода.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV синоптик Українського гідрометцентру Владислав Білик. Він наголосив, що цього року в Україні "осінь плавно зустрінеться з весною".

"У понеділок Україною проходив активний циклон. Він дуже швидко переміщався із заходу на схід і тому наробив багато лиха. Сильний вітер спостерігався по всій території України, місцями він перевищував 25 м/с, тому були повалені дерева, знеструмлені населені пункти і таке інше", – розповів Білик.

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Наслідки негоди 24 лютого в Україні

Наслідки негоди 24 лютого в Україні

facebook.com/DSNSODE

За його словами, в ніч на 25 лютого під впливом циклону ще залишатимуться східні області України.

"Ще завтра по території України, крім північних областей, спостерігатимуться пориви вітру 15-20 м/с. І дощі, місцями з мокрим снігом", – попередив він.

"Температурний режим в найближчі три дні істотно не зміниться. Тобто нічні температури – це невеликий мінус, від 0 до -3, а вдень упевнений плюс – в межах +3... +8 градусів. І в деяких регіонах помірні дощики", – повідомив синоптик.

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Білик зазначив, що говорити про прогноз погоди на початок весни ще занадто рано.

"Але цього року в Україні метеорологічної зими не було. Тому осінь плавно зустрінеться з весною", – уточнив він.

Наслідки негоди 24 лютого в Україні

Наслідки негоди 24 лютого в Україні

dsns.gov.ua

Наслідки негоди 24 лютого в Україні

Наслідки негоди 24 лютого в Україні

facebook.com/MNSKHERSON/

Раніше OBOZREVATEL писав про попередній прогноз на весну 2020 року – за даними кліматичних і метеорологічних досліджень, березень може бути таким же аномальним теплим, як і лютий.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Прогноз погоди Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Владислав Білик
Місце
Україна
Теги
погода синоптик
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