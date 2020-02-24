Активний циклон, який пройшов крізь Україну 24 лютого, поступово відступає на схід. Однак найближчої доби в більшості областей ще збережеться вітряна погода.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV синоптик Українського гідрометцентру Владислав Білик. Він наголосив, що цього року в Україні "осінь плавно зустрінеться з весною".

"У понеділок Україною проходив активний циклон. Він дуже швидко переміщався із заходу на схід і тому наробив багато лиха. Сильний вітер спостерігався по всій території України, місцями він перевищував 25 м/с, тому були повалені дерева, знеструмлені населені пункти і таке інше", – розповів Білик.

Наслідки негоди 24 лютого в Україні facebook.com/DSNSODE

За його словами, в ніч на 25 лютого під впливом циклону ще залишатимуться східні області України.

"Ще завтра по території України, крім північних областей, спостерігатимуться пориви вітру 15-20 м/с. І дощі, місцями з мокрим снігом", – попередив він.

"Температурний режим в найближчі три дні істотно не зміниться. Тобто нічні температури – це невеликий мінус, від 0 до -3, а вдень упевнений плюс – в межах +3... +8 градусів. І в деяких регіонах помірні дощики", – повідомив синоптик.

Білик зазначив, що говорити про прогноз погоди на початок весни ще занадто рано.

"Але цього року в Україні метеорологічної зими не було. Тому осінь плавно зустрінеться з весною", – уточнив він.

Наслідки негоди 24 лютого в Україні dsns.gov.ua

Наслідки негоди 24 лютого в Україні facebook.com/MNSKHERSON/

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