Весна та осінь по місяцю, а зими не буде: синоптик дав несподіваний прогноз погоди в Україні

Метеорологічної зими в Україні, відповідно до наявних тенденцій, найближчим часом не передбачається. Уже з 10 лютого температура в більшості регіонів знову піде вгору.

Про це в інтерв'ю виданню "Главком" розповів директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда. Поки що над країною затримався циклон Petra, з чим пов'язана мінусова температура.

"У метеорологічному сенсі цього слова зима починається із стійкого переходу середньої добової температури через нуль градусів у бік зниження, який триває досить довго. Більше одного тижня. Досі такої ситуації цієї календарної зими не було. Тобто не було такого стійкого переходу.

Починаючи з 10 лютого температура знову почне підвищуватися. Отже, цей перехід середньої добової температури знову ж таки не відбудеться, якщо говорити про настання метеорологічної зими", – сказав він.

Зими в Україні не буде – синоптик Соцмережі

Синоптик зазначив, що зимова погода в Україні все більше нагадує клімат Італії, Греції або навіть Кіпру. Тенденція наближення температури в нашій країні до показників середземноморських країн збережеться і в наступні роки.

"Перехідні сезони стали набагато коротшими, особливо весняний період, який може тривати один місяць замість трьох. Різкий перехід від зимових процесів у літні стає характерним", – вказав він.

Загальна тенденція, за його словами, йде до стійкого і різкого підвищення температурного режиму в зимовий період. У найближчі роки ця тенденція нікуди не дінеться, адже, наголосив Кульбіда, немає причин для того, щоб щось змінилося.

Микола Кульбіда LIGA.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, похолодання в Україні в лютому скасовується, оскільки, згідно з останніми прогнозами, у країні в цей період знову настане потепління.

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