В Україну прийде суттєве похолодання: з'явився детальний прогноз по регіонах

Дар'я Дурова Суспільство 21:23, 11.08.2020 Оновлено: 21:39, 11.08.2020

В Україні в середу, 12 серпня, очікується істотне похолодання, на півдні та сході країни пройде невеликий дощ.

Про це повідомляється в прогнозі Українського гідрометцентру. На заході середня температура вдень складе від +22 до +27 (на Закарпатті від +29 до +31 градуса).

У центральній і північній частині – від +21 до +26. У Сумській області – від +19 до +21 градуса.

На півдні та сході України буде тепліше, від +25 до +30 градусів.

Погода в Україні на середу.
meteo.gov.ua

У Києві та області без опадів. Температура вдень від +21 до +23, вночі від +14 до +16 градусів.

Погода у Київській області.
meteo.gov.ua
Прогноз погоди.
meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, синопткиня Наталія Діденко заявила, що 12 серпня в Україні стане прохолодніше, тому що країну перетне атмосферний фронт.

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