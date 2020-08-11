В Україну прийде суттєве похолодання: з'явився детальний прогноз по регіонах

Прогноз погоди. Фото автора Rahul Pandit: Pexels
В Україні в середу, 12 серпня, очікується істотне похолодання, на півдні та сході країни пройде невеликий дощ.
Про це повідомляється в прогнозі Українського гідрометцентру. На заході середня температура вдень складе від +22 до +27 (на Закарпатті від +29 до +31 градуса).
У центральній і північній частині – від +21 до +26. У Сумській області – від +19 до +21 градуса.
На півдні та сході України буде тепліше, від +25 до +30 градусів.
Погода в Україні на середу. meteo.gov.ua
У Києві та області без опадів. Температура вдень від +21 до +23, вночі від +14 до +16 градусів.
Погода у Київській області. meteo.gov.ua
Прогноз погоди. meteo.gov.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, синопткиня Наталія Діденко заявила, що 12 серпня в Україні стане прохолодніше, тому що країну перетне атмосферний фронт.