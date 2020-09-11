Синоптики уточнили прогноз погоди на суботу в Україні

Погода в Україні в суботу, 12 вересня, буде сухою та теплою вдень. Вночі на більшій частині території прохолодною, від +9 до +11 градусів.

У деяких регіонах температура в темну пору доби опуститься до +7. Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру.

За даними синоптиків, у всіх регіонах країни спостерігатиметься мала хмарність, без опадів.

Найспекотнішою буде погода на півдні, а також на Закарпатті, Донецькій та Дніпропетровській областях – до +25...+9 градусів вдень.

На решті території повітря вдень прогріється до +21...+25 (у Вінницькій області +26) градусів.

Погода в Україні. meteo.gov.ua

У Києві та області сухо, +9...+11 вночі та +21...+23 вдень. Опадів не прогнозується.

Погода у Київській області. meteo.gov.ua

Прогноз на 5 днів. meteo.gov.ua

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