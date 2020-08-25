Дощі відступлять: з'явився свіжий прогноз погоди в Україні за регіонами

В Україні в середу, 26 серпня, очікується суха погода в більшості регіонів. Дощ прогнозують вдень тільки в Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.

Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру. Короткочасні дощі, місцями з грозами, пройдуть вночі в північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях.

На Київщині та Чернігівщині вночі можливі значні опади. Вітер переважно північно-західний, вдень у західних і східних областях південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі в середньому +11...+16, у південній частині +16...+20 градусів. Вдень у західних, північних, більшості центральних областей +21...+26, на решті території +26...+31 градус.

Погода в Україні. meteo.gov.ua

У Київській області вдень без опадів, вночі помірний, місцями значний дощ і гроза зі шквалами. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень +22...+24 градуси.

Погода в Києві та області. meteo.gov.ua

Прогноз погоди на п'ять днів. meteo.gov.ua

Про прогноз погоди в Києві до кінця тижня читайте за посиланням.

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