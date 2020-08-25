Дощі відступлять: з'явився свіжий прогноз погоди в Україні за регіонами
В Україні в середу, 26 серпня, очікується суха погода в більшості регіонів. Дощ прогнозують вдень тільки в Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.
Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру. Короткочасні дощі, місцями з грозами, пройдуть вночі в північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях.
На Київщині та Чернігівщині вночі можливі значні опади. Вітер переважно північно-західний, вдень у західних і східних областях південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі в середньому +11...+16, у південній частині +16...+20 градусів. Вдень у західних, північних, більшості центральних областей +21...+26, на решті території +26...+31 градус.
У Київській області вдень без опадів, вночі помірний, місцями значний дощ і гроза зі шквалами. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень +22...+24 градуси.
Про прогноз погоди в Києві до кінця тижня читайте за посиланням.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
синоптик Українського гідрометцентру Роман Мурмило раніше прогнозував, що погода в країні буде літньою до середини вересня.
Водночас за даними народного синоптика Леоніда Горбаня, на оксамитовий сезон в Одеській області очікується похолодання.