Погода в Україні в п'ятницю, 12 червня, очікується спекотною в центральній і східній частині країни, на решті території можуть пройти грозові дощі.

Про це повідомляється в прогнозі Українського гідрометцентру на офіційному сайті. Дощі, зокрема, прогнозують на заході, у Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях, а також у Криму.

Там буде трохи прохолодніше, ніж на решті території, – від +26 до +30 вдень. На Закарпатті, в Криму та Одесі ще на кілька градусів нижче – від +24 до +28.

Ілюстрація pexels.com

У центральній і східній частині України сухо, температура вдень від +31 до +35 градусів.

Укргідрометцентр

У Києві без опадів, від +32 до +34 тепла.

Київська область Укргідрометцентр

Середня температура по Україні Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні липень 2020 року буде спекотним і сухим. Очікується тривалий посушливий період.