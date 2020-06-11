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12 червня • оновлено в 00:58
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З'явився свіжий прогноз погоди в Україні: +35° і грозові дощі

1.6т
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Погода в Україні в п'ятницю, 12 червня, очікується спекотною в центральній і східній частині країни, на решті території можуть пройти грозові дощі.

Про це повідомляється в прогнозі Українського гідрометцентру на офіційному сайті. Дощі, зокрема, прогнозують на заході, у Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях, а також у Криму.

Там буде трохи прохолодніше, ніж на решті території, – від +26 до +30 вдень. На Закарпатті, в Криму та Одесі ще на кілька градусів нижче – від +24 до +28.

Ілюстрація

Ілюстрація

pexels.com

У центральній і східній частині України сухо, температура вдень від +31 до +35 градусів.

В Україні прогнозують +35° і грозові дощі: з'явився свіжий прогноз синоптиків

Укргідрометцентр

У Києві без опадів, від +32 до +34 тепла.

Київська область

Київська область

Укргідрометцентр

Середня температура по Україні

Середня температура по Україні

Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні липень 2020 року буде спекотним і сухим. Очікується тривалий посушливий період.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
спека Укргідрометцентр погода
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