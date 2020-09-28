В Україні знову похолодає, але на вихідних тепло повернеться: детальний прогноз

В останні дні вересня Україну накриє новий циклон, який принесе дощі та похолодання. Однак на вихідних, 3-4 жовтня, погода знову покращиться, обіцяють синоптики.

Директор Укргідрометеоцентру Микола Кульбіда розповів OBOZREVATEL, що через циклон із Балкан у західних, центральних і південних регіонах країни очікуються сильні опади. Утім, холодний фронт затримається у нас тільки до 2 жовтня.

"Погодні умови найближчими днями вкотре зміняться. Ми чекаємо протягом 29-30 вересня, а також 1 жовтня дощі практично на всій території України, але різної інтенсивності. Це відбудеться через циклон, який прийде до нас із Балканських країн і деякий час перебуватиме на території України. На Прикарпатті, а також у центральних і південних регіонах України очікуються сильні дощі, а найменше опадів буде на крайньому сході України", – пояснив Кульбіда.

За словами синоптика, атмосферний фронт принесе також зниження температури, оскільки буде хмарно і повітря не зможе досить прогрітися.

"У більшості регіонів температура коливатиметься в межах 11-16 градусів вище нуля, а на півдні підніметься до максимальної позначки – 14-18 градусів. Вплив циклону збережеться ще частково 2 жовтня, а починаючи з 3-4 жовтня очікується поліпшення погодних умов, зокрема відчутне підвищення температури", – уточнив Кульбіда.

У своєму прогнозі погоди для OBOZREVATEL синоптик Владислав Білик підтвердив прихід атмосферного фронту, а також попередив про пориви вітру.

"У найближчі три доби через переміщення циклону на нашу територію в більшості областей України пройдуть дощі, місцями з грозами та поривами вітру до 15-20 м/с. Скрізь, крім сходу, це будуть рясні опади, а в регіоні Карпат – зливи. Починаючи з другого числа очікується послаблення й поступове припинення дощів", – розповів Білик.

Синоптик додав, що на Київщині 29 вересня буде переважно без опадів, а невеликий дощ можливий лише під вечір. 30 вересня, навпаки, протягом усього дня очікується дощ, місцями сильний.

Білик зупинився на температурі повітря в період із 29 вересня до 4 жовтня.

"Удень температура по всій Україні буде в межах 16-21 градуса вище нуля, а на півдні України підніметься до 25 градусів. Починаючи із середи, 30 вересня, температура повітря в більшості регіонів України опуститься до 10-15 градусів вище нуля, на півдні триматиметься на рівні 15-20 градусів, а на сході – 15-17 градусів. Водночас уночі температура по Україні в середньому становитиме 7-13 градусів вище нуля, а на півдні й узбережжі морів буде 15-17 градусів", – описав синоптик.

На закінчення Білик пояснив, що помаранчевий рівень небезпеки, оголошений у Карпатському регіоні, означає сильні дощі та зливи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні на Україну чекають температурні сюрпризи.