Синоптики попередили про похолодання та дощі в Україні: з'явився прогноз погоди за регіонами

Синоптики повідомили про дощі в Україні. Фото автора Vlad Cheţan: Pexels

В Україні в п'ятницю, 28 серпня, дощі пройдуть у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій областях. В інших регіонах очікується суха погода.

Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру. Уточнюється, що в північних і східних регіонах місцями можливий невеликий короткочасний дощ із грозою, в Чернігівській і Сумській областях – помірні опади.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі в середньому складе +11...+16, на узбережжі морів до +19 градусів. Вдень в Україні прогнозують +19...+24, у південній частині +25...+29 градусів.

Погода в Україні. meteo.gov.ua

У Києві без опадів, температура вночі +14...+16, вдень +20...+22 градуси. Водночас місцями в Київській області можливі дощі.

Погода в Києві та області. meteo.gov.ua

Прогноз погоди на 5 днів. meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні у вересні очікується дощова, але тепла погода. Опади в деяких містах розпочнуться вже з першого дня осені, а температура повітря протягом місяця коливатиметься від +15 до +32 градусів.

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