День Незалежності пройде з дощами та шквалами: з'явився свіжий прогноз погоди в Україні

Погода в Україні в понеділок, 24 серпня, зіпсується на заході та півночі країни, а також у Вінницькій області – там очікуються грози.

Вдень у цих регіонах можливі короткочасні дощі та грози, в західних областях – місцями шквали до 15-20 м/с, повідомляється на сайті Українського гідрометцентру.

В інших регіонах опадів не прогнозують. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Середня температура вночі складе +13...+18, у східній і північно-східній Україні +9...+14 градусів. Вдень у західних та північних областях буде в середньому +22...+27, на решті території +27...+32 градуси.

Погода в Україні. meteo.gov.ua

На Київщині в День Незалежності України вночі та вранці опадів не очікується. Вдень синоптики прогнозують короткочасну грозу. Температура вдень у Київській області очікується на рівні +23...+25 градусів.

Погода в Києві та області. meteo.gov.ua

Прогноз погоди на п'ять днів. meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Синоптик Українського гідрометцентру Роман Мурмило раніше прогнозував, що погода в країні буде літньою до середини вересня.

Водночас за даними народного синоптика Леоніда Горбаня, на оксамитовий сезон в Одеській області очікується похолодання.

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