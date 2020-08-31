В Україну прийдуть грози та шквали: синоптики попередили про погіршення погоди в перший день осені

В Україні у вівторок, 1 вересня, зіпсується погода на заході країни – там очікуються дощі та грози.

В інших регіонах вівторок пройде без опадів. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Пресслужба ДСНС у Telegram також попередила про шквали до 15-20 м/с, грози та місцями град у західних областях.

"Вранці та вдень у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Волинській областях – значні дощі", – сказано в повідомленні. Опади також вірогідні в Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій областях.

На заході температура вдень очікується на рівні +23...+26 градусів. У решті регіонів буде спекотно, +32...+35 на сході, частині південних регіонів і +29...+34 у центрі й на півночі.

Погода в Україні. meteo.gov.ua

У Києві та області без опадів. Повітря вдень у столиці прогріється до +30...+32 градусів.

Погода у Київській області. meteo.gov.ua

Прогноз погоди на п'ять днів. meteo.gov.ua

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL: