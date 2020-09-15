Синоптики розповіли про погоду в Україні перед різким похолоданням

Дар'я Дурова Суспільство 21:36, 15.09.2020

Погода в Україні в середу, 16 вересня, буде сонячною та теплою у всіх регіонах.

При цьому вже 18-19 вересня в країні очікується різке похолодання через вторгнення арктичного повітря, повідомляється на Facebook-сторінці Укргідрометцентру.

16 вересня у всіх областях очікується невелика хмарність, без опадів. На півночі та сході вдень до +23...+27. На решті території +25...+29 (у Вінницькій області +30) градусів.

Погода в Україні.
meteo.gov.ua
Погода у Київській області.
meteo.gov.ua

Протягом 18-19 вересня в Україні в західних, північних, східних і центральних областях вночі до +2...+8, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки від 0 до 3 градусів.

Вдень до +9...+15. У південній частині та на Закарпатті вночі до +5...+10, вдень до +14...+19 градусів.

Похолодання супроводжуватиметься поривами північного вітру (15-20 м/с). Поступове підвищення температури прогнозується 23-25 ​​вересня.

Прогноз на 5 днів.
meteo.gov.ua
Скриншот

Як писав OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, у вересні середня місячна температура в Україні буде коливатися від +14 до +19 градусів. Місячна кількість опадів у перший місяць осені очікується на рівні 35-72 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

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