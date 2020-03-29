В Україні різко погіршиться погода: оголошено штормове попередження

Погода в Україні у понеділок, 30 березня, погіршиться – в західному регіоні оголосили штормове попередження.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища з'явилося на сторінці ДСНС у Facebook. Відповідні дані також опубліковані Українським гідрометеорологічним центром.
Штормове попередження
Faz
Уточнюється, що вдень на заході країни пориви вітру посиляться до 15-20 м/с (рівень небезпеки – жовтий).
meteo.gov.ua
Як писав OBOZREVATEL, у квітні в Україні буде тепла та дощова погода, але вже в травні очікується сильна посуха, заявили в Українському гідрометеорологічному інституті ДСНС та НАН України.
Водночас за прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, в квітні в Україні буде холодно та сиро до самої Пасхи – 19 квітня.
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