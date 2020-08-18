На Україну насуваються зливи: з'явився детальний прогноз синоптиків

Дар'я Дурова Суспільство 00:53, 19.08.2020

В Україні в середу, 19 серпня, погіршиться погода на заході – там обіцяють сильні зливи.

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, місцями в західних регіонах пройдуть грози, а сильні дощі – вдень у Карпатах і на Закарпатті.

На решті території країни без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с.

Температура на заході складе від +22 до +27 (в Ужгороді +28), на півдні від +29 до +32 градусів. В інших регіонах синоптики прогнозують від +28 до +31 градуса.

Погода в Україні.
meteo.gov.ua

У Києві та області без опадів. Середня температура вдень – від +29 до +31 градуса.

Погода у Київській області.
meteo.gov.ua
Прогноз погоди на 5 днів.
meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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