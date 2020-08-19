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На Україну насуваються зливи: з'явився детальний прогноз синоптиків

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Суспільство
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Погода

Погода в Україні.

В Україні в середу, 19 серпня, погіршиться погода на заході – там обіцяють сильні зливи.

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, місцями в західних регіонах пройдуть грози, а сильні дощі – вдень у Карпатах і на Закарпатті.

На решті території країни без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с.

Температура на заході складе від +22 до +27 (в Ужгороді +28), на півдні від +29 до +32 градусів. В інших регіонах синоптики прогнозують від +28 до +31 градуса.

Погода в Україні.

Погода в Україні. meteo.gov.ua

У Києві та області без опадів. Середня температура вдень – від +29 до +31 градуса.

Погода у Київській області.

Погода у Київській області. meteo.gov.ua

Прогноз погоди на 5 днів.

Прогноз погоди на 5 днів. meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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УкраїнаПогода в КиєвіПрогноз погодипогодаУкргідрометцентр
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