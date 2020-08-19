На Україну насуваються зливи: з'явився детальний прогноз синоптиків

Погода в Україні.
В Україні в середу, 19 серпня, погіршиться погода на заході – там обіцяють сильні зливи.
Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, місцями в західних регіонах пройдуть грози, а сильні дощі – вдень у Карпатах і на Закарпатті.
На решті території країни без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с.
Температура на заході складе від +22 до +27 (в Ужгороді +28), на півдні від +29 до +32 градусів. В інших регіонах синоптики прогнозують від +28 до +31 градуса.
Погода в Україні. meteo.gov.ua
У Києві та області без опадів. Середня температура вдень – від +29 до +31 градуса.
Погода у Київській області. meteo.gov.ua
Прогноз погоди на 5 днів. meteo.gov.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вчені зазначають, що на Землі невблаганно змінюється клімат.
Раніше начальниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко заявила, що через глобальну зміну клімату літо в Україні може тривати не три, а чотири місяці.
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