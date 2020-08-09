Погода в Україні різко погіршиться: оголошено I рівень небезпеки

В Україні в понеділок, 10 серпня, очікується погіршення погоди – сильні грози та дощі пройдуть на заході, півночі та в більшості центральних областей країни.

У Києві та Київській області оголошено I рівень небезпеки, повідомляється на сайті ДСНС. Гроза в цих регіонах очікується вранці та вдень.

Синоптики Укргідрометцентру повідомили, що на велику частину території країни прийде більш вологе повітря з півночі Атлантики, що призведе до нерівномірних дощів і ослаблення спеки.

На півдні та сході України збережеться суха погода. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі в середньому +13...+18, вдень +23...+28 градусів. У південних і східних областях буде спекотно – від +29 до +32 градусів.

Погода в Україні. meteo.gov.ua

У Києві вночі очікується +16...+18, вдень +25...+27 градусів. За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 10 серпня найвища температура вдень була +34,7 – в 2015 році. Найнижча – вночі +9,2, в 1891 році.

Погода у Київській області. meteo.gov.ua

Скриншот

Прогноз Укргідрометцентру

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними українських синоптиків, серпень в Україні буде помірно теплим, середня добова температура встановиться на рівні 19-24 градусів тепла. У Карпатах буде трохи прохолодніше – в районі 16-17 градусів. Рівень дощів не перевищить допустимий по території країни, але місцями очікується їхній дефіцит.