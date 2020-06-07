Погода в Україні у понеділок, 8 червня, буде дощовою на заході, але сухою та спекотною в інших регіонах.

Про це повідомляється в прогнозі Українського гідрометцентру. У західних областях країни вдень очікується від +23 до +27 (+28 на Рівненщині), а також дощі. Вночі повітря прогріється до +13...+15 градусів.

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У центрі, на півдні та сході синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вдень буде тепліше, ніж на заході: від +28 (+27 в Одеській області) до +31 градуса. Вночі – від 14 до 17 тепла.

meteo.gov.ua

meteo.gov.ua

У вівторок, 9 червня, температура в західному регіоні буде триматися на рівні попереднього дня, проте очікуються грози.

В інших областях України буде сухо, температура на кілька градусів підніметься – вдень прогнозують до +32 градусів.

meteo.gov.ua

meteo.gov.ua

meteo.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL: