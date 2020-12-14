Українців попередили про ожеледицю і туман: з'явився прогноз погоди на вівторок

Погода в Україні у вівторок, 15 грудня, буде хмарною, у східному та північно-східному регіонах очікується мокрий сніг.

Крім того, на заході країни прогнозують туман, а на сході (місцями і в інших областях, крім південних) – ожеледицю. Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру (щоб подивитися погодну карту, поскрольте сторінку вниз).

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", – попередили українців на сторінці гідрометцентру в Facebook.

У зв'язку з туманом та ожеледицею оголошено I рівень небезпеки (жовтий). Уточнимо, вранці та вдень на заході очікується видимість у 200-500 метрів.

Туман (на заході) й ожеледь в Україні meteo.gov.ua

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Середня температура вдень у центральному і східному регіонах України триматиметься на рівні -1...+1. На півдні буде +1...+5 (у Криму до +7) градусів.

У західних областях повітря також прогріється до плюсових позначок. Вдень там очікується +1...+4 (на Закарпатті до +5). У Хмельницькій та Рівненській області – від 0 до +2 градусів.

Погода в Україні meteo.gov.ua

Погода в Києві у вівторок без опадів, хмарно. І вдень, і вночі температура в столиці та в області очікується на рівні -1...+1 градуса.

Погода в Києві та області meteo.gov.ua

Прогноз погоди на 5 днів meteo.gov.ua

Скриншот

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