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8 червня • оновлено в 23:52
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З'явився свіжий прогноз погоди: в Україні обіцяють грози та сильну спеку

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Погода в Україні у вівторок, 9 червня, очікується сонячною і спекотною в більшості регіонів, однак на заході пройдуть дощі з грозами.

Про це повідомляється в прогнозі Українського гідрометцентру. Так, у західних областях температура вдень очікується на рівні +24...+27, вночі +12...+16 градусів.

Вдень у Львівській області буде прохолодніше – від +23 до +25 градусів.

Ілюстрація

Ілюстрація

pexels.com

В інших регіонах країни сухо, хмарно з проясненнями. Вдень очікується +29...+32 градуси, вночі +15...+18.

В Одеській області повітря прогріється трохи нижче +26...+28 вдень і +14...+16 вночі.

В Україні обіцяють грози та сильну спеку: з'явився свіжий прогноз синоптиків

Скріншот

У Києві хмарно з проясненнями, без опадів.

В Україні обіцяють грози та сильну спеку: з'явився свіжий прогноз синоптиків

Скріншот

В Україні обіцяють грози та сильну спеку: з'явився свіжий прогноз синоптиків

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, травень 2020 року в Києві виявився найхолоднішим за все XXI століття, заявили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
погода спека Укргідрометцентр
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