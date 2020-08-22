З'явився прогноз погоди в Україні на неділю: в яких регіонах пройдуть дощі

Дар'я Дурова Суспільство 22:27, 22.08.2020

В Україні в неділю, 23 серпня, очікується суха та спекотна погода в більшості областей.

Дощі прогнозують на Закарпатті, в Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській та Волинській областях. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. Місцями в цих регіонах пройдуть грози.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Середня температура вночі складе +13...+18, вдень +24...+29 градусів. У Карпатах буде прохолодніше, +20...+23 градуси.

Погода в Україні.
meteo.gov.ua

У Києві та області без опадів. Температура вдень +26...+28, вночі +14...+16 градусів.

Погода у Київській області.
meteo.gov.ua
Прогноз погоди на п'ять днів.
meteo.gov.ua

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