З'явився прогноз погоди в Україні на неділю: в яких регіонах пройдуть дощі

З'явився свіжий прогноз синоптиків. Фото автора Binyamin Mellish: Pexels
В Україні в неділю, 23 серпня, очікується суха та спекотна погода в більшості областей.
Дощі прогнозують на Закарпатті, в Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській та Волинській областях. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. Місцями в цих регіонах пройдуть грози.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Середня температура вночі складе +13...+18, вдень +24...+29 градусів. У Карпатах буде прохолодніше, +20...+23 градуси.
Погода в Україні. meteo.gov.ua
У Києві та області без опадів. Температура вдень +26...+28, вночі +14...+16 градусів.
Погода у Київській області. meteo.gov.ua
Прогноз погоди на п'ять днів. meteo.gov.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Синоптик Українського гідрометцентру Роман Мурмило раніше прогнозував, що погода в країні буде літньою до середини вересня.
Водночас за даними народного синоптика Леоніда Горбаня, на оксамитовий сезон в Одеській області очікується похолодання.
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