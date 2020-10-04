Прогноз погоди в Україні на найближчий тиждень

Наталка Діденко Суспільство 13:40, 4.10.2020

Потужний циклон Brigitte охопив значну частину Європи дощами, сильним вітром та свіжим повітрям.

Східний антициклон блокує доступ опадів до України.

І оскільки Україна, як частенько, – на перетині атмосферних шляхів, тому через протистояння циклону та антициклону в нас очікується поривчастий, сильний, часом штормовий вітер південно-східного напрямку.

Дощів в Україні завтра буде мало, лише атмосферний фронт хвостом зачепить західні області, подекуди Вінниччину, Житомирщину, Одеську та Миколаївську області.

Температура повітря продовжує радувати теплим комфортом – завтра +19+24 градуси.

У Києві понеділок також буде теплим, денна температура повітря коливатиметься близько +20 градусів. Дощів не передбачається.

Найближчий дощ у столиці ймовірний 7-го жовтня, а наступні вихідні обіцяють бути сонячними маловітряними, з температурою повітря +17+19 градусів.

На тижні попідганяйте "хвости" і заплануйте на 10-11 жовтня хорошу подорож чи прогулянку, якщо зараз не встигли.

Така розкішна осінь минає швидко, серіали будемо освоювати у листопаді-грудні)

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