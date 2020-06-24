З'явився прогноз погоди в Україні на четвер: захід продовжить заливати, сходу загрожують пожежі

Погода в Україні у четвер, 25 червня, продовжить бути дощовою на заході, а також в Одеській області та Криму. В інших регіонах опадів не передбачається.

Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру. При цьому в ДСНС оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки в східних регіонах, а також у Сумській та Запорізькій областях, сказано на сайті відомства.

На заході дощ та грози очікуються у Львові, Ужгороді, Івано-Франківську, Тернополі, Хмельницькому, Чернівцях.

Температура вдень у західних регіонах – у середньому від +23 до +27 (на Закарпатті до +28) градусів.

На півдні буде тепліше – від +27 до +30. На півночі й у центральній частині – від +25 до +28, на сході – від +27 до +29 градусів.

meteo.gov.ua

У Києві без опадів, вдень повітря прогріється від +26 до +28 градусів.

Київська область. meteo.gov.ua

Середні температури по Україні. meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, середня річна температура повітря в Україні постійно підвищується, причому швидше, ніж глобальна. Тому клімат поступово змінюється.