З'явився прогноз погоди в Україні на 16 червня: очікуються грози та шквальний вітер

Дарина Дурова Суспільство 22:21, 15.06.2020 Оновлено: 22:22, 15.06.2020

Погода в Україні у вівторок, 16 червня, очікується дощовою в більшості областей, крім Сумської, Харківської та Луганської.

Максимальну температуру в 31 градус тепла прогнозують на сході, в решті регіонів буде прохолодніше, до +28. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, вдень в окремих районах град та шквали до 15-20 м/с.

У Києві очікується гроза, середня температура вдень від +26 до +28 градусів.

Київська область
Прогноз середніх температур і можливості опадів в Україні

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