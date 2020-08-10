Україну накриють грози та спека: з'явився свіжий прогноз погоди
В Україні у вівторок, 11 серпня, очікується суха погода на сході та півдні, в інших регіонах пройдуть дощі з грозами.
За даними Українського гідрометцентру, вдень у північних, західних і більшості центральних областей прогнозуються короткочасні дощі, місцями грози.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Середня температура вночі +13-18 градусів, вдень +24-29.
У південній частині та на Закарпатті вночі буде +16-21, вдень +27-32 градуси.
У Києві очікується дощ, в Київській області – з грозами. Температура вдень +26-28 градусів.
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