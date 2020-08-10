Україну накриють грози та спека: з'явився свіжий прогноз погоди

Дар'я Дурова Суспільство 23:18, 10.08.2020 Оновлено: 23:21, 10.08.2020

В Україні у вівторок, 11 серпня, очікується суха погода на сході та півдні, в інших регіонах пройдуть дощі з грозами.

За даними Українського гідрометцентру, вдень у північних, західних і більшості центральних областей прогнозуються короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Середня температура вночі +13-18 градусів, вдень +24-29.

У південній частині та на Закарпатті вночі буде +16-21, вдень +27-32 градуси.

Погода в Україні на 11 серпня.
meteo.gov.ua

У Києві очікується дощ, в Київській області – з грозами. Температура вдень +26-28 градусів.

Погода у Київській області.
meteo.gov.ua
Прогноз погоди.
meteo.gov.ua

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