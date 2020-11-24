В Україні очікуються дощі та приморозки: з'явився свіжий прогноз погоди

У більшості областей України погода в середу, 25 листопада, буде сухою. Дощі очікуються місцями на півночі та сході, а також у Києві та Черкаській області.

Як повідомляється на сайті Укргідрометцентру, найвищі показники температури вдень спостерігатимуться в південних регіонах, місцями – на заході (від +6 до +9 градусів).

У центрі очікується від +4 до +6, у східних областях прохолодніше – від +3 до +5 градусів удень.

Водночас уночі найнижчі температури прогнозують у Чернівецькій, Івано-Франківській (від 0 до -2), а також у Львівській, Закарпатській і Сумській областях (від +1 до -1 градуса).

Погода в середу в Україні meteo.gov.ua

У Києві та області синоптики прогнозують невеликий дощ. Середня температура вдень від +4 до +6, уночі від +1 до +3 градусів.

Погода у Київській області meteo.gov.ua

Прогноз синоптиків на п'ять днів meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальник відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Владислав Білик припустив, що зима 2020-2021 року в Україні виявиться не такою теплою, як торішня, але, ймовірно, матиме "європейський характер".