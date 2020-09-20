На Україну чекає "літня" спека: синоптики уточнили прогноз погоди на понеділок
В Україні в понеділок, 21 вересня, очікується тепла погода вдень. Водночас вночі середня температура складе всього + 3...+8 градусів.
Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру. За даними синоптиків, опадів в перший день тижня не очікується.
Найтеплішою погода буде на півдні країни та в деяких західних областях – до +25 вдень (на Закарпатті до +26), вночі до +9 градусів.
В інших українських регіонах буде прохолодніше. На сході вдень +20...+23, вночі +3...+6, на решті території вдень +21...+24, вночі +4...+8 градусів.
У Києві сухо, вночі +6...+8, вдень +22...+24 градуси.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
восени 2020 року в Україні очікуються заморозки і три бабиних літа. За словами синоптиків, незважаючи на похолодання, в країні триває "метеорологічне літо".
За словами синоптика Леоніда Горбаня, перші заморозки в Україні можуть початися в кінці жовтня.