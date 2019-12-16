Пригріє до +15: з'явився детальний прогноз погоди в Україні на початок тижня

На початку нового тижня, з 16 грудня, в Україні збережеться тепла погода. До середи температура в більшості областей країни поступово підвищуватиметься.
Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру. Понеділок, 16 грудня, очікується без опадів.
Середня температура вночі складе від +1 до +3 градусів. Вдень очікується +7...+12 на заході, +6...+9 в центрі й +9.. +12 на півночі.
Погода в Україні: синоптик попередила про потепління
mignews.com.ua
Найбільш прохолодно (+5...+7 градусів) вдень буде в Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій і Луганській областях України.
meteo.gov.ua
У вівторок, 17 грудня, вночі буде в середньому від +3 до +5 градусів. На сході України хмарно, в інших регіонах - хмарно з проясненнями.
Температура вдень на заході та півночі підвищитися до +14, а в центрі та на сході до +10 градусів.
meteo.gov.ua
У середу, 18 грудня, прогнозують суху погоду. Вночі повітря прогріється в середньому до +3...+5 градусів.
Вдень на заході буде +11...+14 (в Івано-Франківській області до +15), на півночі +8...+11 (у Криму +12...+14) градусів. У центі й на сході країни буде трохи прохолодніше – від +7 до +10 градусів.
meteo.gov.ua
meteo.gov.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, через антициклон в Україні найближчим часом встановиться тепла погода.
Раніше синоптики повідомили, що зима в 2020 році буде м'якою, теплою і малосніжною в Європі та США.
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