На Україну суне масштабний циклон: синоптики дали прогноз на початок тижня

Масштабний циклон Victoria, який насувається на Європу, торкнеться і України.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила синопткиня Наталія Діденко. За її прогнозом, в Україні очікуються пориви південно-західного вітру, які можуть досягати штормових.

"Циклон із декількома центрами, потужний і активний, не дає отямитися жителям західного узбережжя Європи, Великобританії, Нідерландів, Бельгії, країн Скандинавії, Балтії від сильного, часом ураганного вітру. Циклон такий масштабний, що його штурханину відчуємо [17 лютого] і ми, українці", – написала вона.

Прогноз погоди Ілюстрація

Як передає пресслужба ДСНС, 16-17 лютого вночі очікується від -3 до +2 градусів, у східній частині до -9 морозу.

Вдень 17 лютого в середньому по Україні температура складе +5...+10 (у західних областях +9...+14). У Карпатах вночі -1...-6, вдень 0...+5 градусів, місцями пориви вітру 15-20 м/с.

18-19 лютого вночі -3...+3, вдень +3...+9. У південній частині країни до +13, у східних областях +1...+6 градусів. У західних, вдень і в північних областях може пройти невеликий дощ.

20-21 лютого вночі очікується -4...+2, вдень +1...+8 градусів. У Карпатському регіоні невеликий мокрий сніг, а вдень сніг із дощем.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше синоптики прогнозували, що лютий в Україні буде аномально теплим, як і його попередник січень. Відхилення від температурної норми складе приблизно 5 градусів.

Весна 2020 року в Україні настане без запізнення, проте в середині квітня вночі можуть повернутися заморозки. Травень же взагалі принесе літню температуру.

Погода влітку 2020-го, за прогнозом народного синоптика, здивує українців невеликої спекою та короткочасними дощами.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся