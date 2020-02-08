Від +7 до -17: з'явився неоднозначний прогноз погоди в Україні

Погода в Україні в неділю, 9 лютого, буде сухою і морозною вночі, однак вдень, крім східних регіонів, показник термометра покаже плюсові позначки.

Вітер помірний, південно-західний. Про це в своєму Telegram-каналі повідомила синоптикиня Наталія Діденко, зазначивши, що прогнозуються різкі перепади температур.

За її даними, вночі буде -5...-12 градусів. Однак на сході, частково в Запорізькій області та більшості центральних (крім Вінницької) вдарить мороз у -10...-17 градусів.

Ілюстрація. Погода в Україні КП

Вдень потеплішає до +1...+7, але на сході, а також у Дніпропетровській області прогнозується не вище -1...-8 градусів.

"У Києві неділя обіцяює бути без опадів, вночі ще підморозить, а вже вдень потеплішає до 0...+2 градусів", – написала Діденко.

Вона додала, що в понеділок "потепління розкрутиться ще на кілька градусів... проте прискаче сильний вітер".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики прогнозували, що лютий в Україні буде аномально теплим, як і його попередник січень. Відхилення від температурної норми складе приблизно 5 градусів.

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