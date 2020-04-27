Без опадів, але з нічними заморозками: синоптикиня дала прогноз погоди по Україні

Погода в Україні у вівторок, 28 квітня, покращиться – протягом дня температура повітря прогріється до +14..+18 градусів.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко у Telegram. Водночас, згідно з її прогнозом, у західних областях України повітря прогріється до +15..+20 градусів.

Разом із тим, ніч ще побуде холодною – +2..+8 градусів, а на півночі та північному сході можливі заморозки. Вітер південно-західний, 5-12 м/с. Опади малоймовірні.

Крім того, 28 квітня над Чорним морем перебуватиме антициклон, який своїм впливом та сухою погодою досягне й України.

У Києві вівторок буде помірно теплим, до +17..+18 градусів, суттєві опади – навряд, вітер південно-західний, помірний.

Погода в Україні sevkor.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики розповіли, що циклон, який спричинив дощі в деяких регіонах України 26 квітня, продовжив рух на схід й у такий спосіб поступово гасить пожежі.

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