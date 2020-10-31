Синопткиня розповіла про погоду в перший день листопада: Україну накриє циклон

У перший день листопада над Україною зависне циклон, який принесе дощі в більшість регіонів.

Прогноз погоди на неділю, 1 листопада, опублікувала на своєму Telegram-каналі синопткиня Наталія Діденко. За її словами, "дощу всюди вистачить, але з нюансами".

Як пояснила Діденко, у східній частині України дощі прогнозуються в другій половині дня та ввечері, а в західних регіонах опадів взагалі не передбачається.

Вітер буде південно-східним із переходом на північно-західний, 5-12 м/с, місцями сильні пориви.

Температура повітря очікується невисокою: +8...+11, на півдні та сході +11...+14 градусів.

У Києві 1 листопада очікується дощ, поривчастий північний вітер і денна температура повітря близько +8 градусів.

Метеорологічна карата на 1 листопада Telegram / Погода від Наталії Діденко

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань поділився своїми прогнозами на листопад і грудень. За його даними, останній місяць осені ще порадує українців теплом.