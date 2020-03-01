Погода у березні 2020 року в Україні викликала суперечки між синоптиками, так як деякі з них дали аж надто різні прогнози.

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Погода в березні 2020 на Україні Ілюстрація

Від -15 ° до аномального тепла

Як раніше розповіла керівник відділу кліматології Центральної геофізичної обсерваторії імені Б. Срезневського Олена Донич, з перших днів весни очікується тепло, яке буде істотно перевищувати метеорологічну норму.

"Ми проаналізували найтепліші зими в Україні і прийшли до висновку, що після кожної незвично теплу зиму приходить теплий березень", – пояснила вона.

Більшість українських синоптиків підтримують Донич. Відповідно до їхніх прогнозів, у перших числах березня повітря прогріється в середньому до +14 градусів вдень.

Незважаючи на це, народний синоптик Леонід Горбань стверджує, що в березні Україна накриють холоду, пройдуть дощі з мокрим снігом. Також місцями вдарять морози до -15 градусів. Потепління до +10 нібито очікується тільки до кінця місяця.

Гарячі суперечки

З прогнозом Горбаня категорично не згоден синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології та директор Клубу любителів метеорології Ігор Кибальчич. На своїй сторінці в Facebook він уточнив, що середньомісячна температура у перший місяць весни виявиться на 3-5° вищою за норму.

"Періоди похолодання найімовірніше будуть мати місце в другій половині місяця, але на ситуацію істотно не вплинуть. Кількість опадів прогнозується близько норми", – зазначив синоптик.

У коментарях до цього посту він висловив недовіру до прогнозів про 15°-градусному морозі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик дав аномальний прогноз на літо-2020 в Україні.

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