Погода у березні 2020 року в Україні викликала суперечки між синоптиками, так як деякі з них дали аж надто різні прогнози.
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Погода в березні 2020 на Україні
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Від -15 ° до аномального тепла
Як раніше розповіла керівник відділу кліматології Центральної геофізичної обсерваторії імені Б. Срезневського Олена Донич, з перших днів весни очікується тепло, яке буде істотно перевищувати метеорологічну норму.
"Ми проаналізували найтепліші зими в Україні і прийшли до висновку, що після кожної незвично теплу зиму приходить теплий березень", – пояснила вона.
Більшість українських синоптиків підтримують Донич. Відповідно до їхніх прогнозів, у перших числах березня повітря прогріється в середньому до +14 градусів вдень.
Незважаючи на це, народний синоптик Леонід Горбань стверджує, що в березні Україна накриють холоду, пройдуть дощі з мокрим снігом. Також місцями вдарять морози до -15 градусів. Потепління до +10 нібито очікується тільки до кінця місяця.
Гарячі суперечки
З прогнозом Горбаня категорично не згоден синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології та директор Клубу любителів метеорології Ігор Кибальчич. На своїй сторінці в Facebook він уточнив, що середньомісячна температура у перший місяць весни виявиться на 3-5° вищою за норму.
"Періоди похолодання найімовірніше будуть мати місце в другій половині місяця, але на ситуацію істотно не вплинуть. Кількість опадів прогнозується близько норми", – зазначив синоптик.
У коментарях до цього посту він висловив недовіру до прогнозів про 15°-градусному морозі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик дав аномальний прогноз на літо-2020 в Україні.
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