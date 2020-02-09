На Україну насувається снігова буря: синоптикиня попередила про погіршання погоди

Погода в Україні у понеділок, 10 лютого, буде відносно теплою (в середньому до +1...+8°), проте прогнозується штормовий, місцями ураганний вітер й сильні опади.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила синопткиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що з початком тижня в країну завітає нова хвиля потепління.

До +8° вдень очікується на заході. У східній частині буде холодніше, 0...-5°. Вночі на сході, в Запорізькій і в Дніпропетровській областях варто чекати сильного морозу в -10...-18°.

"В Україні 10 лютого вітер розгуляється не просто до сильного, а навіть до дуже сильного, до 15-25 м/с; а на заході, а особливо в Карпатах – до 30 м/с і навіть більше", – уточнила Діденко, нагадавши про небезпеку лавин у горах.

"Атмосферний фронт із заходу принесе в наші західні області, на Вінничину і в північну частину дощ і мокрий сніг. Опади більш імовірні вдень чи ввечері понеділка. У Карпатах – значні опади", – розповіла синоптикиня.

Прогноз погоди: Україну накриє ураганний вітер kanalukraina.tv

У Києві прогнозується дуже сильний вітер. Разом зі штормовим південно-західним вітром, додала Діденко, прийде потепління, вночі "вже слабенький мінус", а вдень до +5°.

"Опади: вранці сухо, вдень збільшення хмарності та вологості, ввечері в столиці дощ та мокрий сніг", – написала експертка.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше синоптики прогнозували, що лютий в Україні буде аномально теплим, як і його попередник січень. Відхилення від температурної норми складе приблизно 5 градусів.

Весна 2020 року в Україні настане без запізнення, проте в середині квітня вночі можуть повернутися заморозки. Травень же взагалі принесе літню температуру.

Погода влітку 2020-го, за прогнозом народного синоптика, здивує українців невеликої спекою та короткочасними дощами.

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