Прогноз погоди на Страсну п'ятницю в Україні: буде тепло
В Україні в п'ятницю, 17 квітня, буде тепла і сонячна погода, навіть вночі стовпчики термометрів покажуть від +4.
Такі дані з'явилися на сайті Укргідрометцентру.
На заході України температура повітря вночі складе +4...+ 9°С, вдень стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах +15...+20°С.
У північних і центральних областях вночі прогнозується +4...+5°С, вдень температура повітря складе +9...+14°С.
У східній частині вночі очікується до +6...+7°С, вдень стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах +11...+17°С.
На півдні країни вночі прогнозується +9...+10°С, вдень повітря прогріється до +15...+20°С.
Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, аномально тепла зима в Україні призвела до частих зсувів повітряних потоків, які тепер впливають на весняну погоду.