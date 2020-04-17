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17 квітня • оновлено в 06:25
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Прогноз погоди на Страсну п'ятницю в Україні: буде тепло

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В Україні в п'ятницю, 17 квітня, буде тепла і сонячна погода, навіть вночі стовпчики термометрів покажуть від +4.

Такі дані з'явилися на сайті Укргідрометцентру.

На заході України температура повітря вночі складе +4...+ 9°С, вдень стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах +15...+20°С.

Прогноз погоди на Страсну п'ятницю в Україні: буде тепло

Прогноз погоди на Страсну п'ятницю в Україні: буде тепло

goodfon.ru

У північних і центральних областях вночі прогнозується +4...+5°С, вдень температура повітря складе +9...+14°С.

Погода 17 квітня

Погода 17 квітня

Скріншот

У східній частині вночі очікується до +6...+7°С, вдень стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах +11...+17°С.

На півдні країни вночі прогнозується +9...+10°С, вдень повітря прогріється до +15...+20°С.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, аномально тепла зима в Україні призвела до частих зсувів повітряних потоків, які тепер впливають на весняну погоду.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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