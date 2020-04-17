В Україні в п'ятницю, 17 квітня, буде тепла і сонячна погода, навіть вночі стовпчики термометрів покажуть від +4.
Такі дані з'явилися на сайті Укргідрометцентру.
На заході України температура повітря вночі складе +4...+ 9°С, вдень стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах +15...+20°С.
Прогноз погоди на Страсну п'ятницю в Україні: буде тепло
goodfon.ru
У північних і центральних областях вночі прогнозується +4...+5°С, вдень температура повітря складе +9...+14°С.
Погода 17 квітня
Скріншот
У східній частині вночі очікується до +6...+7°С, вдень стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах +11...+17°С.
На півдні країни вночі прогнозується +9...+10°С, вдень повітря прогріється до +15...+20°С.
Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, аномально тепла зима в Україні призвела до частих зсувів повітряних потоків, які тепер впливають на весняну погоду.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".