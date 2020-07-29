Прогноз погоди на серпень: Україну накриє три піки аномальної спеки

Погода у серпні 2020 року в Україні буде спекотною: очікуються три піки спеки із температурою до +37 градусів. Вони розпочнуться вже після 5 серпня.

Про це повідомляє "Сьогодні". Зазначається, що перед тим, з 1 по 3 серпня майже по всій Україні пройдуть дощі, місцями навіть зливи, випаде до 10 мм опадів.

Першого в цьому місяці піку спеки – вдень до +35 градусів в тіні, а на півдні до +37, Україна досягне до 10 серпня. Така спека протримається всього пару днів, потім стане прохолодніше – вдень +30 в тіні, лише на півночі та заході країни +26..+28 градусів.

Другий пік 35-градусної спеки припаде на Яблучний Спас (19 серпня) і день-два до нього та після нього – залежить від регіону. Традиційно в цей час через спеку особливо активні денні комахи: мухи, сліпні, гедзі. Відразу після Спаса нас чекає три дні дощів і зниження температури – до трохи вище +20 градусів. Але 24 серпня – в День Незалежності України, погода обіцяє бути ясною і комфортною.

Третій пік спеки країну накриє до кінця серпня, але він буде не таким жорстким, як два попередні: вдень лише близько +30..+32, сухо. Тож останні дні останнього в цьому році літнього місяця будуть погожими.

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