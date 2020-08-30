В Україну прийдуть дощі з перших днів осені: опубліковано прогноз погоди на початок тижня

В Україні в понеділок, 31 серпня, очікується суха погода, проте вже з вівторка на заході країни почнуться дощі.

Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру. В останній день літа, 31 серпня, температура в Україні вдень прогріється до +31...+33.

У Волинській і Львівській областях буде прохолодніше, +25...+27, на півдні країни трохи спекотніше – до +35 градусів.

Погода в Україні. meteo.gov.ua

У вівторок, 1 вересня, середня температура знизиться до +27...+29. На заході України прогнозують грози та дощі, температура вдень +22...+25 градусів. На сході та півдні буде як і раніше спекотно.

Погода в перший день осені. meteo.gov.ua

У середу, 2 вересня, дощі в західних регіонах триватимуть. Температура загалом буде триматися на рівні попереднього дня.

Погода на другий день осені. meteo.gov.ua

Прогноз в Україні на п'ять днів. meteo.gov.ua

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