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В Україні прогнозують спеку до +33° і грози: синоптики розповіли, якою буде погода в четвер

Дарина Дурова
Суспільство
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Синоптики розповіли, якою буде погода

Синоптики розповіли, якою буде погода.

Погода в Україні у четвер, 2 липня, очікується без опадів у більшості регіонів, окрім західних – там синоптики прогнозують грози.

Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру. На заході також буде трохи прохолодніше, ніж на решті території, – від +26 до +29, а на Волині – від +25 до +27.

У центрі очікується від +29 до +32, на півночі та сході – до +32, на півдні – до +33 градусів.

Погода в Україні на четвер.

Погода в Україні на четвер. meteo.gov.ua

У Києві без опадів, мінлива хмарність. Середня температура вдень +30...+32 градуси.

Погода у Київській області.

Погода у Київській області. meteo.gov.ua

Прогноз погоди.

Прогноз погоди. meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаПогода в КиєвіПрогноз погодиУкргідрометцентрпогода
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