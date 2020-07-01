В Україні прогнозують спеку до +33° і грози: синоптики розповіли, якою буде погода в четвер
Синоптики розповіли, якою буде погода.
Погода в Україні у четвер, 2 липня, очікується без опадів у більшості регіонів, окрім західних – там синоптики прогнозують грози.
Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру. На заході також буде трохи прохолодніше, ніж на решті території, – від +26 до +29, а на Волині – від +25 до +27.
У центрі очікується від +29 до +32, на півночі та сході – до +32, на півдні – до +33 градусів.
Погода в Україні на четвер. meteo.gov.ua
У Києві без опадів, мінлива хмарність. Середня температура вдень +30...+32 градуси.
Погода у Київській області. meteo.gov.ua
Прогноз погоди. meteo.gov.ua
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