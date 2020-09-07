Україну накриє похолодання і грози: з'явився прогноз погоди на 8 вересня
В Україні у вівторок, 8 вересня, погіршиться погода – на заході прогнозують похолодання, а в Чернігівській, Сумській, Полтавській і Харківській областях пройдуть дощі та грози.
Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру. Як розповіла на своїй сторінці в Facebook синопткиня Наталія Діденко, це пов'язано з тим, що атмосферний фронт переміститися із західних регіонів у східному напрямку.
Температура на заході вдень очікується на рівні +18...+22 (на Закарпатті +22...+24 градусів). На півдні та сході буде +26...+29, на решті території +20...+25 градусів.
У Києві та області повітря вдень прогріється до +20...+22 градусів. За даними Укргідрометцентру, опадів не передбачається, однак Діденко повідомила про можливий дощ вночі та вранці.
Як писав OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, у вересні середня місячна температура в Україні буде коливатися від +14 до +19 градусів. Місячна кількість опадів у перший місяць осені очікується на рівні 35-72 мм, що в межах середніх багаторічних значень.