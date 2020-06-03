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3 червня • оновлено в 13:12
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Прогноз погоди на 4 червня: Україну накриють дощі з грозами

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Грозові дощі у четвер, 4 червня, пройдуть у більшості областей України, окрім східних та частини південних регіонів.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко у Telegram. За її словами, крім того, при грозах можливий локальний град.

На сході України та у південній частині суттєвих опадів не передбачається, окрім Одещини – там у четвер є ймовірність дощів.

Україну накриють дощі з грозами: з'явився свіжий прогноз погоди

Событие

Температура повітря підвищиться, вдень очікується +17..+22 градуси, вночі +5..+10 градусів, на півдні до +13 градусів.

У Києві 4-го червня пройдуть дощі з періодичними грозами. При грозі можливий рвучкий вітер та навіть в окремих районах град. Найближчої ночі у столиці +8..+10 градусів, вдень потепліє до +18..+20 градусів.

Водночас синоптикиня наголосила, що до кінця тижня потепління в Україні посилиться, стовпчики термометрів досягатимуть +20..+28 градусів, а вихідними на півдні, сході та на Дніпропетровщині місцями до +30 градусів.

Погода в Україні 4 червня

Погода в Україні 4 червня

Наталка Діденко/Facebook

Погода в Україні 4 червня

Погода в Україні 4 червня

Наталка Діденко/Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL,за прогнозами синоптиків, відчутне потепління почнеться в Україні з 5 червня. Загалом середня температура у перший місяць літа очікується на рівні +18…+22 градуси. Це на 1-1,5 градуса тепліше від звичайних показників за попередні роки.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
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