В Україну йде різке похолодання: з'явився прогноз погоди на останній день березня

Погода завтра, 31 березня, істотно погіршиться. Зокрема, варто очікувати значного знаження температури повітря.

Про це написала у Facebook народна синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, атмосферний фронт поступово рухається у східному напрямку.

Діденко зазначила, що станом на 30 березня, у Харкові та Одесі температура піднялася до +15 градусів, у Києві сонячно, а у Львові – сніг та морози. Однак, уже наступного дня холод посилиться.

Pixabay

Зазначимо, що раніше синоптикиня анонсувала прохолодну погоду в Україні. За її словами, сніг і похолодання йдуть в Україну з Польщі. Зокрема, 31 березня його можна очікувати в західних і місцями в північних областях України.

Як писав OBOZREVATEL, у квітні в Україні буде тепла та дощова погода, але вже в травні очікується сильна посуха, заявили в Українському гідрометеорологічному інституті ДСНС та НАН України.

Водночас, за прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, в квітні в Україні буде холодно та вогко до самої Пасхи.

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