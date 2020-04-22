Погода в Україні помітно зіпсується: з'явився свіжий прогноз
У середу, 22 квітня, в Україні похолодає і небо по всій країні затягне хмарами.
Погода зіпсується в усіх регіонах. Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Температурний максимум складе +13, а мінімум +3.
За даними синоптиків, 22 квітня на заході країни буде хмарно з проясненнями та до +13 вдень. Вночі температура опуститься до 3 градусів тепла.
У Житомирській та Вінницькій областях буде трохи прохолодніше – вдень максимум складе +12. Аналогічна погода буде спостерігатися в центрі – в Полтавській, Черкаській і Кіровоградській областях – і на півночі.
На сході України буде ще холодніше. Вдень у Донецькій, Луганській, Харківській, і Дніпропетровській областях буде +11, вночі стовпчики термометрів покажуть +3 ... + 5.
На півдні буде найтепліше. Вдень температура коливатиметься від +11 до +13. Уночі – також +3 ... + 5.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше метеорологиня сказала, що в квітні в Україні буде тепла і дощова погода, але вже в травні очікується сильна посуха.