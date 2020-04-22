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22 квітня • оновлено в 06:57
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Погода в Україні помітно зіпсується: з'явився свіжий прогноз

1.6т
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У середу, 22 квітня, в Україні похолодає і небо по всій країні затягне хмарами.

Погода зіпсується в усіх регіонах. Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Температурний максимум складе +13, а мінімум +3.

За даними синоптиків, 22 квітня на заході країни буде хмарно з проясненнями та до +13 вдень. Вночі температура опуститься до 3 градусів тепла.

Погода в Україні помітно зіпсується: з'явився свіжий прогноз

pixabay.com

У Житомирській та Вінницькій областях буде трохи прохолодніше – вдень максимум складе +12. Аналогічна погода буде спостерігатися в центрі – в Полтавській, Черкаській і Кіровоградській областях – і на півночі.

На сході України буде ще холодніше. Вдень у Донецькій, Луганській, Харківській, і Дніпропетровській областях буде +11, вночі стовпчики термометрів покажуть +3 ... + 5.

На півдні буде найтепліше. Вдень температура коливатиметься від +11 до +13. Уночі – також +3 ... + 5.

Погода в Україні 22 квітня

Погода в Україні 22 квітня

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше метеорологиня сказала, що в квітні в Україні буде тепла і дощова погода, але вже в травні очікується сильна посуха.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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