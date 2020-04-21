Погода в Україні завтра, 22 квітня, суттєво не зміниться – залишаться поривчасті вітри з північним та північно-західним напрямками.

Про це у своєму каналі в Telegram повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, температура вночі опуститься до +2..+5 градусів з локальними заморозками.

Вдень повітря встигне прогрітися лише до +10..+14 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті – до +14..+17 градусів.

У середу Україну зачепить атмосферний фронт, тому можливі окремі слабкі дощі на Заході, у центральній частині та на Сході.

"Але опади передбачаються настільки слабкими, що можуть замінюватися просто збільшенням хмарності.

Південь України будь-яких істотних опадів, навіть хмарності якоїсь серйознішої, уникне – буде сонячно", – сказано у повідомленні.

Погода в Україні Gismeteo

У Києві температура вночі складе +2..+5 градусів, на околицях заморозки 0..+2 градуси, вдень у середу очікується +11..+12 градусів. Вітер північно-західний, північний, рвучкий.

Водночас, Діденко обнадіяла, що у другій половині тижня у столиці потепліє до +15..+19 градусів.

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