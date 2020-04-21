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21 квітня • оновлено в 14:10
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Прогноз погоди на 22 квітня: очікуються нічні заморозки та вітер

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Погода в Україні завтра, 22 квітня, суттєво не зміниться – залишаться поривчасті вітри з північним та північно-західним напрямками.

Про це у своєму каналі в Telegram повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, температура вночі опуститься до +2..+5 градусів з локальними заморозками.

Вдень повітря встигне прогрітися лише до +10..+14 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті – до +14..+17 градусів.

Нічні заморозки та вітер: синоптикиня уточнила прогноз погоди в Україні

У середу Україну зачепить атмосферний фронт, тому можливі окремі слабкі дощі на Заході, у центральній частині та на Сході.

"Але опади передбачаються настільки слабкими, що можуть замінюватися просто збільшенням хмарності.

Південь України будь-яких істотних опадів, навіть хмарності якоїсь серйознішої, уникне – буде сонячно", – сказано у повідомленні.

Погода в Україні

Погода в Україні

Gismeteo

У Києві температура вночі складе +2..+5 градусів, на околицях заморозки 0..+2 градуси, вдень у середу очікується +11..+12 градусів. Вітер північно-західний, північний, рвучкий.

Водночас, Діденко обнадіяла, що у другій половині тижня у столиці потепліє до +15..+19 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, град і різкі перепади температур.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
Тег
погода
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v valerii
v valerii
У нас в северном казахстане и в Омске,сегодня21апреля,жара +26,уже три дня стоит.Вот вам и Сибирь!
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